CMC enceta estratégia para dinamizar mercado até 2022

A Comissão do Mercado de Capitais celebrou nesta quarta-feira, 18 de Março, 15 anos de existência, em exclusivo para o Mercado o presidente da CMC, Mário Gavião, fala da estratégia de actuação para o quinquénio 2017-2022.

Faz saber que no domínio da promoção do mercado a estratégia assenta no desenvolvimento dos principais segmentos do mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados, nomeadamente o mercado de dívida pública, o mercado de dívida corporativa, os fundos de investimentos, o mercado de acções e o mercado de derivados.

Com a execução da estratégia, foi assim possível implementar a Central de Valores Mobiliários (CEVAMA) na BODIVA, o que permitiu não só iniciar as negociações em mercado multilateral, como ter um maior controlo dos títulos negociados. Registou-se um aumento da liquidez na BODIVA, com uma taxa média anual de crescimento de 34,94% nos últimos 3 anos, e um crescimento médio no número de negócios de 33,01%, no mesmo período, segundo dados da BODIVA.

“Para o mercado de dívida pública a nossa estratégia passava por aumentar o grau de previsibilidade das emissões de títulos públicos, melhorar a fungibilidade das emissões e auxiliar na preparação das condições para o surgimento dos Operadores Preferenciais de Títulos do Tesouro” revela.

O desenvolvimento do mercado de dívida corporativa,por regra, está fortemente relacionado com o desempenho do mercado de dívida pública. Neste período foi realizada uma primeira emissão, em 2018, mas fruto das condições macro-económicas que o País vive, designadamente, a inflação e as taxas de juros dos títulos públicos, tornou-se difícil a estruturação de mais operações.

“Em boa verdade, a emissão e o desenvolvimento do mercado de dívida corporativa depende sempre da percepção que os investidores têm sobre os riscos, por um lado, e das rentabilidades que podem auferir no mercado concorrencial, no caso, o mercado de dívida pública. Digamos que o preço a que o Estado hoje se financia, fruto da conjuntura que vivemos,obrigaria às empresas a pagarem um prémio de risco, que em determinados casos inviabilizaria os projectos” esplana.

Neste contexto, a CMC, estrategicamente, estabeleceucomo prioridade a abertura da conta financeira e trabalhoucom o BNA na sua materialização, o que veio ocorrer em finais de 2019. A segunda parte vem com a definição dos melhores mecanismos de promoção internacional, factor determinante para atracção de investidores não residentes, o que, como acredita, fará baixar as taxas de juros e fomentar a negociação dos títulos de dívida corporativa.

Por outro lado, ainda no que respeita ao mercado de dívida corporativa, avança que foi possível flexibilizar alguns requisitos de emissão, principalmente no que diz respeito ao papel comercial, e trabalhar no ajustamento do Guia de Boas Práticas, em parceria com o Centro de Corporate Governance de Angola.

Carteira de activos das Sociedades Gestoras de OIC avaliadas em 146,31 mil milhões Kz O segmento dos Organismos de Investimento Colectivo teve um crescimento assinalável, com um registo, em final de 2019, de cerca de 14 fundos de investimento mobiliário,4 fundos de investimento imobiliário e 4 sociedades de investimento imobiliário. O mercado conta hoje cerca de 5 sociedades gestoras a funcionar e um valor líquido global sob gestão de cerca de 146,31 mil milhões de Kz.

Revela que para isso foi fundamental a implementação de medidas de desagravamento fiscal, criando condições para uma maior equidade fiscal, e a criação de um regime fiscal simplificado e menos complexo. Será ainda importante assinalar a importância de estender este desagravamento aos organismos de investimento colectivo de subscrição particular.

No que se refere ao mercado de acções, a CMC desenvolveu o Programa Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado de Acções, tendo permitido identificar algumas empresas com potencial para a abertura do capital,via oferta pública inicial, em bolsa.Por outro lado, desenvolveu, em parceria com outras entidades públicas, como o Ministério das Finanças, os princípios estruturantes para o programa de privatizações de empresas de referência via bolsa de valores, que está em execução, pelas entidades competentes.

Frisa que, neste capitulo, as acções são constantes e que passam pela sensibilização de investidores e emitentes,para os benefícios da abertura de capital e pela criação de incentivos que permitam as empresas sentirem-se motivadas para a abertura de capital, que em muitos países passou necessariamente pela atribuição de incentivos fiscais, com o objectivo de mitigar os custos associados à organização societária, quer do ponto de vista jurídico, como de processos e procedimentos, que este mercado exige.

“Em todos estes segmentos estará sempre presente a nossa estratégia ligada à educação financeira, pois acreditamos que há um longo caminho a percorrer para que atinjamos os níveis desejados de participação. Há um percurso feito por nós, com diferentes acções, e que é bem visível no número de conta abertas na Central - hoje perto das 12 mil contas -, e o aumento exponencial da participação dos pequenos aforradores nos fundos de investimento” aclara.

Mecanismos de a protecção do investidor

Assevera que o principal e melhor instrumento de protecção dos investidores é a literacia financeira. A este nível,a CMC incrementou um número de acções de sensibilização, viradas para a poupança, designadamente, um protocolo com o Ministério da Educação, visando a introdução de conteúdos sobre poupança e investimento nos currículos académicos, aumentou a interacção com as universidades, implementou o projecto do Fórum Mercado de Capitais, que já vai na sua terceira edição, encetou uma aproximação mais efectiva aos media e aderiu à Semana Mundial do Investidor, apadrinhada pela Organização Internacional das Comissões de valores (IOSCO-OICV), da qual a CMC é membro ordinário.

Em paralelo, houve inúmeras iniciativas legislativas,desde o Código de Valores Mobiliários, com diversas normas de protecção, destacando a obrigatoriedade de contas individualizadas na Central de valores Mobiliários, passando pelos regulamentos sobre os prospectos e sobre as ofertas públicas, o regulamento dos emitentes, com fortes deveres de informação e reporte, passando pelo Guia de Boas Práticas a que as sociedades abertas estão sujeitas,culminando com a recente aprovação do regulamento sobre os fundos de garantia dos investidores.

“Não obstante tudo isso, temos noção que são necessárias outras intervenções no plano legislativo, como é o caso da revisão da Lei das Sociedades Comerciais, importantíssimo mecanismo de protecção dos minoritários e da aprovação da Lei das Insolvências” aponta.

LIÇÕES DA ESTRATÉGIA ANTERIOR

O processo de aplicação prática da estratégia 2012-2017 permitiu à CMC ganhar conhecimentos adicionais sobre o Mercado de Capitais angolano, compreender melhor o papel da instituição enquanto entidade reguladora, supervisora, fiscalizadora e promotora, bem como a importância dos distintos players para o seu desenvolvimento.

Assim, a supervisão do mercado deve ir para além dos seus fins tradicionais, levando em consideração o risco sistémico, efectivando o pilar da supervisão macro prudencial.

Outra lição obtida foi que o mercado da dívida pública é a chave decisiva para o desenvolvimento do Mercado de Capitais. O Plano Estratégico da CMC 2012-2017 teve subjacente o desenvolvimento sequencial dos mercados, apresentando como ponto de partida o mercado de dívida pública. De facto, constatou-se que os Títulos do Tesouro são o principal factor de crescimento do mercado de capitais no curto e no médio prazo.

Com base na estratégia anterior foi possível percepcionar que os Investidores Institucionais são os principais impulsionadores do investimento no Mercado de Capitais. A escassez de rendimentos da população, associada ao baixo nível de literacia financeira, limita as decisões de investimento e a participação directa deste grupo de investidores(de retalho) no mercado de valores mobiliários.

Surge, assim, um espaço que deve ser ocupado pelos investidores institucionais, sobretudo por meio de veículos de investimento colectivo que permitem aglutinar poupanças pequenos aforradores e canaliza-las, através de uma gestão profissionalizada, sujeita a regras apertadas, para a sua rentabilização no mercado de valores mobiliários.

Consta ainda como facto a reter da anterior estratégia que a atracção da poupança externa é condição fundamental para alavancar os níveis de liquidez de mercado, complementando a limitada poupança interna

A situação económica adversa que o País atravessa, a falta de cultura de poupança das famílias, a liquidez limitada dos investidores institucionais, o nível baixo de educação financeira das famílias, especialmente em matérias ligadas ao mercado de capitais, limita o potencial dos investidores residentes no Mercado de Capitais, o que nos remete à necessidade de recorrer aos investidores não-residentes para investir nos valores mobiliários que o mercado oferece.

Face ao exposto, é evidente que apenas com as poupanças dos investidores residentes não haverá o nível de liquidez e profundidade que se impõe num mercado de capitais sólido. Por outro lado, é imperativo que o País seja atractivo,de modo a poder captar um leque variado de investidores não residentes e os factores de atractividade centram-se na flexibilização dos mecanismos disponíveis para o investimento, na oferta de instrumentos com o potencial de rentabilidade atractiva, bem como na existência de incentivos fiscais, ou eliminação da possibilidade de dupla tributação.