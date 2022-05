CMC e OCPA criam task force para implementação das normas internacionais de relato financeiro

Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Ordem dos Contabilísticas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPA) realizaram recentemente um workshop sobre as boas práticas de governação corporativa em Angola com a finalidade de estimular os players do mercado de capitais a incrementar esforços na adequação dos seus padrões de relato financeiro e de governança corporativa, apurou o Mercado.

Na ocasião, realçou-se que a importância da implementação das boas práticas de governação corporativa consiste em colmatar e corrigir potenciais más práticas identificadas em determinadas circunstâncias, nomeadamente em períodos de crise económica e/ou financeira.

“Neste contexto, é necessário que as instituições tenham um modelo de governo interno adequado, bem como um modelo de controlo que garanta uma supervisão efectiva por parte das autoridades, órgãos de supervisão e reguladores, promovendo uma sólida cultura de risco”, referiu a Presidente do Conselho de Administração da KPMG Inês Felipe.

Por sua vez, subdirector do Departamento de Regulação e Organização do Sistema Financeiro do BNA Pedro Ntiama, refere que é imprescindível desenvolver um conjunto único de normas de relato financeiro de elevada qualidade, compreensíveis e passíveis de serem implementadas e globalmente aceites, baseadas em princípios claramente definidos, podendo promover-se o uso e a aplicação rigorosa das normas, tomando em consideração as necessidades de entidades de diferentes dimensões e tipologias, em ambientes económicos diversos.

Foi consensual entre os presentes a proposta de continuidade do diálogo, a estruturação de um memorando ou diagnóstico com as principais recomendações retidas, bem como a criação de uma task force de ordem formal para avaliação da implementação das normas internacionais de relato financeiro em Angola, de modo a promover e facilitar a adopção das IFRS, através da convergência das normas contabilísticas locais e das IFRS.

Este processo de auscultação é um procedimento que a CMC tem vindo a realizar de forma regular, de modo a garantir o alinhamento entre o regulador do mercado e os destinatários das normas, sendo que a referida sessão ocorreu no âmbito do processo de consulta pública n.º 2/22, iniciado a 29 de Março, em obediência ao princípio da transparência, previsto na Carta de Princípios sobre Regulação.

O evento contou com a participação de representantes de instituições financeiras bancárias, correctoras, sociedades gestoras de organismos de investimento colectivo, consultadoras, reguladores do sistema financeiro nacional, investidores e ministérios.