CMC e IGAE oficializam protocolo para aprimorar informação financeira

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE), oficializaram ontem, 02 de Maio, em Luanda, um Protocolo de Cooperação Institucional para promoção, intercâmbio e partilha de informação institucional e financeira.

“O Protocolo de Cooperação Institucional, com vista ao cumprimento das respectivas atribuições estatutárias, bem como dos princípios e processos previstos no Protocolo, observando, assim, os melhores standards da New Public Governance, assente em programas de Compliance para a gestão da coisa pública”, lê-se na nota divulgada pela CMC.

De acordo com o documento, o Protocolo de Cooperação Institucional assegura correcções de eventuais irregularidades realizadas por entidades públicas que actuam no mercado de capitais angolano, para que as mesmas sejam detectadas e mitigadas, por meio da difusão da informação sobre esses comportamentos, a fim de melhorar a actuação das mesmas.

A CMC e a IGAE acordaram estreitar o seu relacionamento e aprofundar a cooperação em todas as áreas de competência e atribuições ligadas a várias matérias como projectos e acções de formação conjunta tendo em vista o melhor desempenho na defesa do Património Público, Colaboração Institucional com troca de informações relevantes e legítimas.

Os dois órgãos acordaram também a Concepção, organização e realização de workshops, seminários, palestras, conferências e similares, para a promoção da educação financeira, fomento das melhores práticas de gestão e administração da coisa pública.