CMC E BODIVA preparam empresas para o mercado de capitais

As empresas nacionais vão beneficiar de dois programas de preparação para actuarem no mercado de acções gerido pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA. Tratam-se de duas iniciativas distintas uma a cargo da Comissão do Mercado de Capitais e outra resultante da parceria entre a Euronext e a BODIVA.

A primeira iniciativa, denominada “Emergentes”, foi recentemente anunciada pela PCA da CMC, Maria Uini Baptista. E de acordo com gabinete de desenvolvimento do mercado. O programa terá início com as candidaturas das empresas e na sequência, estas passarão por um processo de mentoria/incubação visando organizá-las nos diversos aspectos, com o objectivo de melhor satisfazerem os requisitos de captação de financiamento no Mercado de Valores Mobiliários.

“Findo o período de mentoria, realizar-se-ão os roadshows para que as empresas apresentem os seus projectos aos potenciais investidores e/ou financiadores” esclarece.

Relativamente aos sectores, serão priorizados os projectos ligados ao Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

Faz saber que, diferente do Plano Operacional de Preparação das Empresas Nacionais para o Mercado Accionista (POPEMA), anteriormente lançado, o Emergentes abrange as empresas desde o seu estágio inicial de crescimento (MPME e startups) e não tem como objectivo exclusivo a promoção do mercado de acções, mas sim os instrumentos mais direccionados a este sector da economia, como o capital de risco, o crowdfunding e, em fase posterior, o mercado de obrigações.

“O surgimento do mercado de acções certamente que irá determinar um marco para o mercado de capitais angolano, no entanto, importa assinalar que numa primeira fase, e dada a natureza e/ou estágios de crescimento das empresas participantes do programa emergentes, somos de entendimento que o capital de risco e o crowdfunding (ou financiamento colaborativo), constituem os instrumentos de financiamento apropriados para as MPME” frisa gabinete de desenvolvimento do mercado, “não descartando a possibilidade de estas virem a financiar-se por via das obrigações corporativas e acções numa fase posterior de acordo com as suas perspectivas de expansão”.

Quanto aos custos do processo de preparação, a CMC dá a conhecer que inicialmente assumira os encargos.

Por seu turno a BODIVA em parceria com a Euronext com um processo mais avançado focar-se-ão nas empresas do sector privado, depois de na Iª edição contar com empresas do PROPRIV incluindo a ENSA. O objectivo último é dotar as empresas de conhecimentos e ferramentas necessárias para o processo de abertura de capital em bolsa e acelerar o funcionamento do Mercado de Bolsa de Acções.

Segundo Departamento de Comunicação e Intercâmbio, para esta edição a BODIVA conta com a participação de 10 empresas distintas, segregadas entre os sectores bancário, seguros, indústria e construção.

Quanto aos custos, a inscrição para os três módulos da formação é de 2,5 milhões kz. Os encargos com a preparação das empresas para dispersão do seu capital em Bolsa, deve ser assumido individualmente, por cada empresa, seguindo o processo de dispersão, detalhado no roteiro para a oferta publica inicial.

“O custo de participação na formação, é assumido pelas empresas e coparticipado pela BODIVA”.