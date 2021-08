CMC e AEUPA realizam fórum sobre literacia financeira

Comissão do Mercado de Capitais (CMC), em parceria com a Associação dos Estudantes Universitário Privados de Angola (AEUPA), realizaram de 17 a 19 do corrente mês, via zoom uma conferencia com vista a destacar a importância do papel do mercado de capitais no desenvolvimento da economia.

O evento enquadrado no Plano Nacional de Férias para os Estudantes Universitários com a objectivo de apresentar, a directora do Gabinete de desenvolvimento do mercado da CMC, Ludmila Dange, apresentou aos estudantes os mecanismo de financiamento e investimento existentes no Mercado de Valores Mobiliários (MVM).

Versou ainda, sobre os principais instrumentos emitidos e transacionados no mercado (acções, obrigações, unidades de participação e instrumentos derivados), apresentou os principais participantes valores imobiliários a nível do mercado primário e secundário.

Ludmila Dange apresentou também as tipologias existentes dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC), bem como o maior mercado de valores de Angola (BODIVA).