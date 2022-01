CMC discute perspectiva do mercado de valores mobiliários para 2022

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), realiza esta quarta-feira,12, um webinar com o tema “Perspectivas do Mercado de Capitais em Angola”, no âmbito do ciclo de eventos “Diálogo com a CMC”, informou a instituição em comunicado.

“O objectivo do evento passa por transmitir, através de um diálogo aberto dirigido ao público em geral, as acções realizadas pela CMC em 2021, os principais desafios enfrentados e as perspectivas para 2022, alinhadas à estratégia da CMC e aos demais programas existentes ao nível do País, para melhoria do ambiente de negócios e do sistema financeiro angolano”, refere o documento.

O webinar terá início às 14h30 com as notas introdutórias a serem proferidas pela Presidente do Conselho de Administração da CMC Maria Uini Baptista, sendo que a moderação estará a cargo de André Samuel, Director do Jornal Mercado.

Fazem parte do painel do debate quadros pertencentes à CMC, nomeadamente, Johny Soki (Director do Gabinete de Estudos e Estratégia), Juceline Paquete (Subdirectora do Gabinete de Desenvolvimento do Mercado), Sandra Francisco (Directora do Gabinete de Vigilância e Investigação do Mercado e Emitentes) e Runa Cruz (Directora do Departamento de Supervisão de Intermediação Financeira e Infra-estruturas do Mercado).

Conta, igualmente, com Divaldo Silva (Director do Departamento de Supervisão de Organismos de Investimento Colectivo), Herlânder Diogo (Director do Departamento de Política Regulatória e Normas) e Kalussevico Miguel (Director do Gabinete Jurídico e de Contencioso da CMC).

No webinar serão abordados, de forma aberta e interactiva, variados temas ligados ao Mercados de Valores Mobiliários (MVM), como os licenciamentos, requisitos e follow-ups das entidades registadas na CMC.