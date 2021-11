CMC aprova Prospecto Simplificado para Leilão em Bolsa do BCI

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) aprovou, no dia 5 de Novembro, o Prospecto Simplificado para efeitos de leilão em bolsa das acções do Banco de Comércio e Indústria (BCI).

Este feito será a primeira experiência em Angola de emissão de acções via Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), representando um marco histórico para o Mercado de Capitais e para a história económica e financeira de Angola.

Neste processo, foram verificados aspectos legais, económicos e financeiros, a CMC, de acordo com a legislação aplicável, tem a seu dispor 30 dias úteis para as devidas análises, tendo ainda recebido todas as informações adicionais solicitadas para uma sólida avaliação.

Após aprovação do prospecto pela CMC, os passos subsequentes esperados são o leilão em bolsa do Banco BCI e, subsequentemente, a admissão das respectivas acções ao Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV).

Recorde-se que este processo ocorre no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), em observância ao Despacho Presidencial nº 66/20, de 5 de Maio de 2020.

O BCI foi constituído a 11 de Julho de 1991, pelo Decreto 08-A/91 do Conselho de Ministros, sendo um banco angolano detido pelo Estado e estando presente nas 18 províncias do País.