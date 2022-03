CMC aprova prospecto da oferta pública de venda das acções da Sonangol e Endiama no BAI

O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) aprovou a solicitação de registo da Oferta Pública de Venda (OPV) de 1.945 000 acções, representativas de 10% do capital social do Banco Angolano de Investimentos (BAI), a lançar pela Sonangol Holdings Limitada e pela Endiama, na qualidade de Oferentes, informou hoje o banco em comunicado.

De acordo com o documento, será oportunamente divulgado o anúncio de lançamento da oferta, em simultâneo com a disponibilização do prospecto, nos termos do Código de Valores Mobiliários (CódVM).

O BAI remeteu o requerimento de aprovação do prospecto da OPV em Janeiro deste ano.

O Processo dá início aos mecanismos de venda das posições da estatal angolana Sonangol e Endiama no capital do banco, numa estratégia de retirada do dinheiro público da economia nacional.