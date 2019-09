Cluster automóvel europeu recusa Brexit sem acordo

As organizações que representam fabricantes de veículos e peças em toda a União, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) e a Associação Europeia de Fornecedores Automotivos (CLEPA), bem como 21 associações nacionais, entre as quais a portuguesa (Associação de Fabricantes da Indústria Automóvel, AFIA), francesa e alemã, juntaram forças para enfatizar o impacto que um Brexit’sem acordo teria sobre um dos activos económicos mais valiosos da Europa.

A indústria automóvel é uma das maiores histórias de sucesso da União, afirma o comunicado conjunto, e contribui para o crescimento e a riqueza, produzindo 19,1 milhões de veículos por ano e empregando 13,8 milhões de pessoas em todo o sector – um em cada 16 da força de trabalho da União. A potencialidade dos benefícios do Mercado Único e da união aduaneira em benefício das empresas em todo a agregado está bem patente na história do sector – que em Portugal assegura exportações que rondam os 10 mil milhões de euros.

Os líderes da indústria europeia alertaram que as repercussões de ‘nenhum acordo’ nesse sector vital serão severas: provocaria uma mudança sísmica nas condições comerciais, com biliões de euros em tarifas ameaçando impactar a acessibilidade do consumidor nos dois lados do canal.

O fim do comércio livre pode trazer perturbações prejudiciais ao modelo operacional just-in-time do sector, com o custo de apenas um minuto de paralisação da produção no Reino Unido somando 54.700 euros de perdas.