Clima de negócios na Alemanha deteriora-se em Agosto

As preocupações actuais “estão a aumentar”, em particular, nos sectores da hotelaria e do turismo, refere o instituto em comunicado, apesar de indicar também que as empresas avaliaram, mesmo assim, a sua situação actual um “pouco melhor” que no mês anterior.

No entanto, no sector manufactureiro, o índice de clima de negócios é “significativamente pior”, tendo passado dos 27,4 pontos em Julho para os 24,1 pontos em Agosto, sendo que a avaliação da situação actual diminuiu no mês em análise, embora o indicador ainda seja “bastante positivo”, lê-se no comunicado.

Estrangulamentos no fornecimento de produtos intermediários no sector manufactureiro e preocupações com o aumento do número de infecções pelo novo coronavírus estão a pressionar a economia alemã, realça o instituto Ifo.

A perspectiva para os próximos meses, no entanto, “caiu claramente”, com o indicador das expectativas a recuar para o seu nível mais baixo desde Novembro de 2020, sendo que as empresas referiram ainda que a procura é “mais fraca” do que a observada no mês anterior.

Quanto ao indicador do clima de negócios no sector de serviços, também caiu em Agosto para os 17,7 pontos, face ao mês anterior (19,8 pontos) e o optimismo em relação ao desenvolvimento futuro dos negócios recuou igualmente, segundo o instituto Ifo.

No entanto, as empresas ainda avaliam a sua “situação actual” como “muito melhor” do que a verificada no mês anterior.