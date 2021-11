Clientes já podem levantar dinheiro no TPA

Seis bancos comerciais iniciaram a prestação de serviço de levantamento de dinheiro por via de terminal de pagamento automático (TPA), através de clientes comerciantes, anunciou (recentemente) o Banco Nacional de Angola (BNA).

O conjunto de (seis) bancos é composto pelo BCI, BAI, Banco Yetu, BIR, BCS e BNI. Nos próximos dias, garante o BNA, mais cinco instituições bancárias irão juntar-se aos primeiros, o que vai representar cerca de 80% de TPA em todo o território nacional.

“Os comerciantes podem aderir ao serviço de disponibilização das operações de levantamento de numerário em TPA, mediante celebração de um contrato de aceitação entre o banco comercial e os comerciantes”, diz o banco central, para mais adiante afirmar que as partes ficam obrigadas a assegurar a autenticidade e qualidade das notas entregues aos clientes.

As partes estão também obrigadas a disponibilizar informação suficiente para detectar notas falsas e garantir a verificação da autenticidade das mesmas por parte dos comerciantes, “em função dos volumes de levantamentos que ocorrem em cada estabelecimento comercial”.

O serviço de levantamento de numerário através de TPA, explica o banco central no comunicado divulgado recentemente, compreende três tipos de operações: compra com levantamento; levantamento com cartão e levantamento sem cartão.

“Nos dois primeiros casos, o levantamento realiza-se através da aplicação Multicaixa Express, de um Caixa Automático ou de Homebanking, onde previamente se efectua o pedido, gerando uma referência de 10 dígitos e um código que possibilitará a operação”.

Os comerciantes que disponibilizem este serviço, alega o BNA, deverão afixar, em local visível do respectivo estabelecimento comercial, informação sobre a disponibilização do serviço de levantamento em TPA