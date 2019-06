Citibank estima que Fed corte taxas de juro em 50 pontos base em Julho

Os economistas do Citibank prevêem que, caso a Reserva Federal (Fed) opte por reduzir as taxas de juros no próximo mês, esse corte será de 50 pontos-base, de acordo com a agência “Reuters”.

Ainda assim, estes especialistas mantêm a ideia de que o banco central norte-americano não vai diminuir o custo dos empréstimos em 2019 se os dados económicos do país se mantiverem “suficientemente fortes” e não haja um “resultado não desfavorável” nas negociações comerciais entre Pequim e Washington.

Há outros analistas de instituições bancárias internacionais que acreditam que, daqui a cerca de seis semanas, a nova reunião de política monetária da Fed resulte num corte das taxas de juro na ordem dos 50 pontos-base. Por exemplo, os economistas do banco suíço UBS acreditam agora que será de meio ponto e os do britânico Barclays acham que será de 50 pontos-base.

Na quarta-feira, a instituição liderada por Jerome Powell anunciou que manteve a taxa de juro de referência inalterada – intervalo entre 2,25% e 2,50%. Porém, após dois dias de reunião, a Fed deu sinais de que poderá em breve decidir um corte, tendo até retirado do comunicado a palavra “paciente”, substituindo-a por “agir apropriadamente” devido às incertezas no outlook económico e às pressões sobre a inflação.