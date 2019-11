Cinco maiores bancos lucraram 578,5 milhões USD durante 9 meses

Os cinco maiores bancos privados registaram um resultado líquido de 272,9 mil milhões Kz até ao terceiro trimestre do ano em curso, equivalente a 578,5 milhões USD ao câmbio de 471,744 praticado hoje, 21 de Novembro, um aumento de 62% quando comparado ao valor registado no segundo trimestre.

O top cinco dos maiores bancos privados é formado pelo BAI, BFA, Banco Económico, Atlantico e o BIC. O BAI, que é o maior banco angolano em termos de activo, é também o que mais lucra. Registou um resultado líquido de 34,3 mil milhões Kz no primeiro trimestre, 56 mil milhões Kz no segundo e fechou o terceiro trimestre com um lucro de 101,2 mil milhões Kz, equivalentes a 214,5 milhões USD.

Não é por acaso que o PCE do BAI, Luís Lélis, fez recentemente um balanço positivo dos 23 anos de existência do banco, afirmando que é uma instituição do qual todos os angolanos se deveriam orgulhar.

“O balanço dos 23 anos só pode ser positivo. O BAI hoje serve mais de 1,5 milhões de clientes, emprega 2100 colaboradores, conta com um activo acima de 7 mil milhões USD, concedemos crédito na ordem de 600 mil milhões Kz, hoje o BAI é o maior banco em termos de activo, é dos bancos que têm tido resultados positivos, e do ponto de vista da solidez somos sólidos, do ponto de vista das boas práticas, complaince, às adoptámos. É uma instituição que todos nós como angolanos deveríamos nos orgulhar”, disse Luís Lélis à margem da Conferência Sobre Responsabilidade Social na Academia BAI para assinalar os 7 anos daquela instituição voltada ao ensino.

Luís Lélis assegura que o crédito malparado do BAI ainda não atingiu níveis preocupantes. Explicou, em exclusivo ao Mercado, que os 231 clientes convocados pelo banco em Setembro têm estado a comparecer no banco para renegociar os compromissos que assumiram com a instituição, sem, no entanto, avançar o número de clientes que já compareceu no banco nem o total do valor em causa.