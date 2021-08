China resgata o seu maior banco de crédito após prejuízo de 13 558 milhões euros

A gestora estatal chinesa de activos Huarong, o maior banco com crédito malparado do país, anunciou hoje um plano de substituição de capital, apoiado pelo banco de investimento público Citic, após registar perdas equivalentes a 13 558 milhões de euros.

Segundo um comunicado da empresa citado pelo portal de notícias económicas Yicai, nos últimos meses, o Huarong tem estado a "limpar e descartar activos de risco" adquiridos durante os anos da presidência de Lai Xiaomin, que foi executado, em Janeiro passado, após ter sido condenado no que a imprensa oficial considerou o "maior caso de corrupção financeira" da história do país.

Da mesma forma, a pandemia fez com que alguns dos seus clientes não pudessem cumprir os seus contratos, levando a que a qualidade de alguns activos se "deteriorasse rapidamente", o que, somado a outros factores, acabou por ter um forte impacto nas contas do banco público.

As suas acções em Hong Kong deixaram de ser negociadas em Abril passado.

O Conselho de Administração informou que reunirá no dia 28 de Agosto para aprovar aquele documento, bem como os resultados do primeiro semestre de 2021.

O Huarong garantiu que está actualmente em "boas condições financeiras" e "totalmente preparado" para pagar futuros de títulos, depois de gastar cerca de 63,3 mil milhões de yuans (8,34 mil milhões de euros), desde Abril, para liquidar obrigações vencidas.

O Huarong é um dos quatro "bancos maus" do país asiático, fundado em 1999, após a crise financeira asiática, com o objectivo de expurgar as insolvências do sistema bancário chinês, embora com a chegada de Lai (2012) se tenha transformado num consórcio e começado a investir em activos de alto risco, abrindo o capital na Bolsa de Valores de Hong Kong, em 2015.

No final de 2017, o Huarong tinha um património líquido de cerca de 182.660 milhões de yuans (24 065 milhões de euros), embora no ano seguinte, com a prisão de Lai, tenha sido descoberto capital de risco que até então permanecia oculto.