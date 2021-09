China proíbe criptomoedas

O Banco Popular da China (banco central) anunciou hoje, 24, que todas as transacções financeiras envolvendo criptomoedas são ilegais, a última de uma série de decisões destinadas a combater activos digitais como bitcoin ou ethereum.

As actividades comerciais relacionadas com moedas virtuais são actividades financeiras ilegais, apontou o banco central da China, em comunicado difundido no seu portal oficial. A mesma nota acrescentou que os infractores serão investigados por responsabilidade criminal, de acordo com a lei.

A decisão proíbe todas as actividades financeiras envolvendo criptomoedas, como negociação em moedas virtuais, transacções envolvendo derivativos de moedas virtuais e arrecadação ilegal de fundos.

De acordo com a informação divulgada pelo The Times, as criptomoedas estão a ser atraídas para os holofotes de reguladores e legisladores em todo o mundo. A China liderou o caminho, tentando abertamente interromper o comércio e a mineração neste ano, mas as autoridades em outros mercados importantes, incluindo os Estados Unidos, procuram fortalecer sua supervisão.

Nos últimos anos, o comércio e a especulação em torno da bitcoin e outras moedas virtuais popularizaram-se, perturbando a ordem económica e financeira, dando origem à lavagem de dinheiro, arrecadação ilegal de fundos, fraude, esquemas de pirâmide e outras actividades ilegais e criminosas, denunciou o banco central.

As plataformas que permitem negociar criptomoedas no exterior e que fornecem serviços na China continental são também ilegais, esclareceu o banco central chinês. As trocas de criptomoedas no exterior que usam a Internet para oferecer serviços aos residentes domésticos também são consideradas actividades financeiras ilegais”, lê-se.

Após o anúncio, a Bitcoin desvalorizou-se em quase 6% para cerca de 41.300 USD, de acordo com o portal especializado coindesk. A Bitcoin caiu drasticamente, em Maio passado, após um alerta de Pequim aos investidores contra a negociação especulativa de criptomoedas, mas recuperou parte do seu valor no último mês.