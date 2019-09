China planeia investir em infraestruturas e desenvolvimento regional para apoiar economia

A China planeia dar mais apoio à sua economia através do investimento em projectos de infraestruturas e desenvolvimento regional, mas mantendo uma política monetária prudente com liquidez “razoavelmente” ampla, revelou o Conselho de Estado neste domingo, conta a agência “Reuters”.

Para lidar com a sua maior desaceleração das últimas décadas, o Conselho de Estado refere que o Governo pretende integrar melhor as políticas fiscais, financeiras e monetárias do país para aprofundar as reformas do mercado de capitais e abrir ainda mais o setor financeiro.

“Damos grande importância ao desenvolvimento de infraestruturas, alta tecnologia, transformação industrial tradicional, serviços sociais e novas regiões de crescimento”, afirmou o Conselho de Estado em comunicado após uma reunião da Comissão de Estabilidade e Desenvolvimento Financeiro (FSDC), presidida pelo vice-primeiro ministro Liu He no sábado.

A economia da China enfrenta pressões de uma guerra comercial com os Estados Unidos. Os dois países começaram a impor taxas adicionais sobre os produtos um do outro este domingo, a mais recente escalada na disputa comercial, apesar dos sinais de que as negociações serão retomadas durante o mês de setembro.

O Conselho de Estado acrescenta ainda que o governo também incentivará os bancos a usarem ferramentas mais inovadoras para reabastecer o capital através de múltiplos canais, não dando contudo mais detalhes sobre esse processo