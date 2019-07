China pede aos EUA que retirem taxas para chegar a acordo comercial

“Para os dois lados chegarem a um acordo, as taxas devem ser retiradas. A atitude do lado chinês é clara e coerente”, disse o porta-voz do ministério chinês do Comércio, Gao Feng, em conferência de imprensa.

Segundo Gao, “as negociações continuam”, desde que os presidentes dos dois países, Donald Trump e Xi Jinping, reuniram, na última cimeira do G-20, realizada no fim de semana passado, em Osaka, no Japão.

“Na reunião ficou claro que o bom desenvolvimento das relações faz parte das aspirações dos dois países e atende às expectativas da comunidade internacional”, disse o porta-voz.

Trump e Xi concordaram com uma nova trégua na guerra comercial, pela qual Washington suspendeu a imposição de mais taxas alfandegarias sobre bens produzidos na China e concordou em permitir que empresas norte-americanas forneçam tecnologia chave à firma de telecomunicações Huawei.