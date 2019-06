China mantém-se como o maior credor de Moçambique em 2018

O documento, que foi aprovado na sessão de Conselho de Ministros ocorrida terça-feira em Maputo, revela que o aumento da dívida ficou a dever-se a desembolsos para financiar a construção da ponte Maputo-Catembe, da estrada Catembe/Bela Vista/Ponta do Ouro e para a reparação da estrada Beira-Machipanda e do cais do porto de pesca da Beira.

Citado pelo jornal A Verdade, a Conta Geral do Estado informa que Portugal surge em segundo lugar na lista de credores de Moçambique, com 611 milhões USD no final de 2018.