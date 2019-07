China: Indústria manufatureira recua pelo terceiro mês consecutivo

O índice de Julho fixou-se nos 49,7 pontos, um pouco acima dos 49,4 registados em Junho.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, o indicador de actividade da indústria manufatureira sugere uma expansão do sector, pelo que abaixo dessa barreira pressupõe uma contracção. Este índice é tido como um importante indicador mensal do desenvolvimento da segunda maior economia do mundo.

Em maio e em Junho, o indicador fixou-se nos 49,4 pontos, após dois meses de aparente recuperação.

As pequenas e médias empresas foram as mais afectadas, com o índice a fixar-se nos 48,7 e 48,2 pontos, respectivamente.

As grandes empresas subiram 0,8%, em relação a junho, e conseguiram registar uma expansão, atingindo os 50,7 pontos.

A produção impediu o sector manufatureiro de maior queda, ao fixar-se nos 52,1 pontos, em julho, um aumento de 0,8%, em relação ao mês anterior.

O subíndice de novas encomendas, que inclui procura interna e externa, continuou na zona de contracção (49,8 pontos), embora tenha subido 0,2%, em relação ao mês anterior.