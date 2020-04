China incapaz de estimular expansão da economia mundial

Analistas advertem que a China, motor de recuperação da economia mundial na última década, não pode agora reerguer uma economia mundial em recessão, face ao alto nível de endividamento da classe média chinesa e a exclusão da população rural.

“Durante muito tempo, a ‘galinha dos ovos de ouro’ foram as poupanças abundantes das famílias e o baixo nível de endividamento, mas as coisas mudaram”, aponta o banco de investimentos francês Natixis, num relatório intitulado a “Covid-19 expõe a acumulação da dívida doméstica da China e os seus riscos”.

Após a crise financeira internacional de 2008, o país asiático lançou um pacote de estímulos avaliado em 586.000 milhões USD.

Nos anos seguintes, enquanto as economias desenvolvidas estagnaram, o país asiático construiu a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo, mais de 80 aeroportos ou dezenas de cidades de raiz, alargando a classe média chinesa em centenas de milhões de pessoas.

A China tornou-se, entretanto, a segunda maior economia do mundo e o principal motor de recuperação da economia mundial, assumindo-se como o maior mercado automóvel e de vários bens de consumo ou matérias-primas a nível mundial. No entanto, segundo a agência suíça Bank for International Settlements (BIS), durante o mesmo período, a dívida do Estado, das famílias ou empresas, quase duplicou, para 257% do Produto Interno Bruto (PIB).

O banco de investimentos francês Natixis nota que, entre 2011 e 2019, “a dívida das famílias cresceu de 28 para 55%, face ao PIB chinês, um crescimento médio anual de 19%”. “O surto do coronavírus exacerbou um problema já existente”, lê-se no documento.