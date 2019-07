China e EUA retomam negociações comerciais mas tensões persistem

Trata-se do primeiro frente-a-frente entre o representante do Comércio e o secretário do Tesouro dos EUA, Robert Lighthizer e Steven Mnuchin, respectivamente, com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, desde que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping acordaram um segundo período de tréguas, no mês passado.

Desde então, declarações dos dois lados terão abalado as esperanças de um acordo para breve que ponha fim às disputas que ameaçam a economia mundial.

Na semana passada, Trump alertou que pode não haver acordo antes das próximas eleições presidenciais dos EUA, marcadas para novembro de 2020.

No fim de semana, o líder norte-americano atacou o estatuto da China como país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, afirmando que Pequim “aldraba o sistema às custas dos EUA”.

O ministério chinês dos Negócios Estrangeiros disse, entretanto, que as críticas de Trump “expuseram ainda mais a sua arrogância desonesta e egoísmo”.

Citado pela imprensa norte-americana, Jake Parker, responsável em Pequim pelo Conselho Empresarial EUA-China considerou que as expectativas de um avanço nas negociações são “modestas”.

“Esperamos que os dois lados adoptem uma abordagem pragmática e realista”, afirmou.