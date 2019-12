China e EUA negoceiam assinatura da primeira fase do acordo comercial

O acordo da fase 1 foi anunciado na semana passada, após mais de dois anos de negociações comerciais intermitentes. No entanto, na sexta-feira, nenhuma das partes optou por divulgar muitos detalhes sobre o referido acordo.

“As equipas de comércio da China e dos EUA estão em estreita comunicação”, afirmou Gao Feng, porta-voz do Ministério do Comércio da China, à imprensa, acrescentando que não há informações específicas sobre o acordo a serem divulgadas neste momento. “Após a assinatura oficial do acordo, o conteúdo do acordo será tornado público”, referiu.

As autoridades norte-americanas dizem ainda que Pequim concordou em aumentar as compras de produtos e serviços dos EUA em pelo menos 200 mil milhões de dólares (cerca de 180 mil milhões de euros) nos próximos dois anos. Segundo Washington, isso incluirá compras adicionais de produtos agrícolas dos EUA no valor de 32 mil milhões de dólares (aproximadamente 29 mil milhões de euros) em dois anos.