China concede primeiras licenças comerciais para 5G

Quatro operadores chineses (China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Broadcasting Network) estão autorizados a “explorar a quinta geração de comunicações móveis digitais”, anunciou o ministério chinês da Indústria e Tecnologias de Informação.

Desde o ano passado, foram realizados testes com 5G em várias cidades da China, mas esta é a primeira vez que as autoridades autorizam o seu uso comercial.

A operadora China Mobile, que tem o maior número de usuários do mundo, informou no mesmo dia que vai cobrir 40 cidades na China com 5G, este ano.

“Como sempre, convidamos as empresas estrangeiras a participarem activamente do mercado 5G na China, a fim de colaborarem no seu desenvolvimento e partilharem dos avanços”, afirmou o ministro da Indústria e Tecnologias de Informação da China, Miao Wei.

As redes sem fio 5G destinam-se a conectar carros autónomos, fábricas automatizadas, equipamento médico e centrais eléctricas, pelo que vários governos passaram a olhar para as redes de telecomunicações como activos estratégicos para a segurança nacional.