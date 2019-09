China apresenta queixa contra Estados Unidos na OMC

Para além da promessa de retaliação, as autoridades de Pequim decidiram apresentar uma queixa à Organização Mundial do Comércio, contra as medidas da administração Trump.

Segundo o governo da China, as novas taxas alfandegárias implementadas pelos Estados Unidos, violam o consenso alcançado pelos Presidentes Xi Jinping e Donald Trump, no decurso do último encontro do G20, ocorrido em Osaka.

O Ministério do Comércio chinês comunicou que a queixa à OMC, visa salvaguardar os direitos legítimos e os interesses da China.

As novas tarifas alfandegárias americanas aplicadas aos produtos chineses, atingem o valor de 300 mil milhões de dólares. Pequim retaliou ao implementar taxas aos produtos americanos, por um total de 75 mil milhões USD.

Pequim entregou a sua queixa ao Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial do Comércio.