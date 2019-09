“Essas tarifas dos Estados Unidos violam seriamente o consenso alcançado pelos chefes de estado de nossos dois países em Osaka” (Japão) no final de Junho, durante a cúpula do G20, segundo comunicado publicado no site do Ministério do Comércio da China.

A China e os Estados Unidos travam uma batalha comercial há mais de um ano que resultou na imposição recíproca de tarifas alfandegárias sobre mais de 360 mil milhões USD em comércio anual.