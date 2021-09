Cedesa recomenda a Angola a venda de bens no exterior

O centro de pesquisa sobre Angola Cedesa considera que o País precisa de vender participações e património no exterior e entrar em negociação com suspeitos em casos de corrupção, como Isabel dos Santos, para combater o défice de capital.

“O País tem défice de capital e esse problema tem de ser resolvido para haver crescimento", refere o Cedesa, numa análise a que a Lusa teve acesso, em que defende medidas de curto e médio prazo para combater o problema.

Assim, "este aspecto tem de ser um dos guias da futura política económica. Há que traçar um objectivo de fazer subir a taxa FBCF [Formação Bruta de Capital Fixo]/PIB [Produto Interno Bruto] para níveis superiores, possivelmente, para os 25% ou 26%, que aconteceram em 2007 ou 2012, que asseguram níveis de crescimento do PIB - embora baseados no petróleo - de 14% e 8%. Agora, tem de se proceder a nova capitalização não apenas baseada no petróleo", acrescentam.

Neste contexto, o grupo de académicos considera que Angola necessita de fazer mais "no curto prazo, para aumentar o investimento" e o crescimento económico.