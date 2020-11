Caso da Suprema Corte se aproxima enquanto seguradoras lutam contra cobertura da COVID-19

O bloqueio da pandemia da COVID-19 no Reino Unido forçou o encerramento temporário de restaurantes, bares, lojas, cabeleireiros e outras pequenas empresas, milhares que ainda aguardam pagamentos de suas seguradoras para cobrir rendimentos perdidos esperam que uma audiência na Suprema Corte resulte em uma decisão favorável cerca de 200 mil segurados.

Segundo Richard Leedham, citado pelo Theguardian, “um segundo bloqueio se instala e coloca muitas empresas de joelhos novamente, a Suprema Corte ouve um caso sobre até que ponto as seguradoras pagarão no primeiro. Sem pagamentos ainda, isso coloca em realidade o quão duro essas empresas tiveram de lutar pelo dinheiro do seguro”.

De acordo com o Theguardian, a, a maioria não recebeu um centavo, apesar de ter seguro contra interrupção de actividades, uma parte fundamental das políticas comerciais que deve ser paga se uma empresa não puder negociar como de costume devido a um evento inesperado.

Em breve, a Suprema Corte iniciará uma audiência de apelação de quatro dias em um caso-teste apresentado pela Autoridade de Conduta Financeira contra oito seguradoras, incluindo Hiscox e RSA.

O regulador da cidade estima que mais de 200 mil segurados serão afectados pelo resultado. A Associação de Seguradoras Britânicas estimou o valor dos sinistros em 900 milhões de Euro.