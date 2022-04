Carvão cai 0,57% após proposta de veto da UE às importações russas

O preço do carvão no mercado europeu fixou-se nos 297,7 USD a tonelada, menos 0,57% do que na terça-feira, devido à proposta de veto às importações daquele mineral da Rússia da União Europeia (UE).

O preço do carvão começou na terça-feira com uma subida de 9%, na sequência da proposta embrionária de Bruxelas, e subiu mais 3,5% quando a Comissão Europeia propôs oficialmente proibir as importações.

A medida, em conjunto com outras sanções adicionais, é discutida pelos embaixadores da UE com vista a chegar a acordo unânime entre os 27 Estados-membros.

Desde o dia anterior à invasão russa da Ucrânia, em 23 de Fevereiro, o carvão praticamente duplicou o seu valor e no início de Março chegou a atingir os 449,25 USD por tonelada.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estimou na terça-feira em cerca de 4.000 milhões de euros por ano a receita que Moscovo obtém do carvão vendido à UE.

A Comissão Europeia propôs na terça-feira uma proibição de importação pela UE de carvão russo, que vale à Rússia quatro mil milhões de euros por ano, e a expulsão de quatro bancos russos do mercado financeiro europeu.

Em causa está um novo pacote de sanções proposto pelo executivo comunitário e anunciado à imprensa em Bruxelas pela líder da instituição, Ursula von der Leyen, visando tornar estas medidas restritivas “mais amplas e mais severas” para a economia russa, nomeadamente após as alegadas execuções de civis cometidas pelas tropas russas.

A Rússia é responsável por cerca de 45% das importações de gás da UE, bem como por cerca de 25% das importações de petróleo e por 45% das importações de carvão europeias.