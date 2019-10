Carregamento de Cartões Visa passa a ter um limite de 120 mil USD por ano

O Banco Nacional de Angola estabeleceu o valor máximo anual de 120.000 USD para as operações cambiais privadas, exceptuando-se as relacionadas com despesas com saúde e educação que não estarão sujeitas a quaisquer limites, sempre que sejam pagas directamente às instituições, segundo avançou o Governador do BNA, José de Lima Massano, ontem em conferência de imprensa no Museu da Moeda.

Dito de outro modo, os clientes só poderão gastar 120.000 USD por ano em férias ou assistência a familiares que estejam lá fora por opção, isto é, que não estejam a estudar ou em tratamento médico. Para familiares que estejam em tratamento médico ou a estudar, não há um limite desde que o valor seja pago directamente na escola ou no hospital.

“Temos em Angola algo que é absolutamente injusto, que são trabalhadores não residentes que podem pegar todo o seu salário e mandar para fora, e depois temos um pai que manda 1000 euros por mês para manter um filho lá fora. Esta correcção também estamos a fazer, mas queremos que seja feita com segurança. O que estamos a dizer é, em vez de mandar apenas 1000 euros por mês, tem um plafond anual, deixando de parte a educação e saúde, onde não temos limites, é aquilo que a factura disser, mas para todo o resto, cada cidadão tem um plafond de 120.000 USD e é dada a liberdade às pessoas de como gerir”, esclareceu José de Lima Massano.