Carlos São Vicente condenado a nove anos de prisão

Carlos São Vicente foi condenado, esta quinta-feira, 24 de Março, a nove anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais pelo Tribunal da Comarca de Luanda, noticiou o Jornal de Negócios.

O empresário luso-angolano, casado com Irene Neto (filha do primeiro presidente de Angola), de acordo com o Jornal de Negócios, perdeu também todos os seus bens a favor do Estado.

Segundo a justiça angolana, Carlos São Vicente terá lesado a petrolífera estatal Sonangol em mais de 900 milhões USD.

O empresário e antigo presidente da empresa AAA, tinha sido detido a 22 de Setembro de 2020 pelas autoridades e encontrava-se, desde então, em prisão preventiva. O julgamento que culminou com esta condenação havia sido iniciado a 26 de Janeiro deste ano.