Carlos Feijó: “É hora de repensar a Lei orgânica do BNA”

O jurista e professor universitário, Carlos Feijó, defendeu hoje a revisão da Lei N.º 16/10 De 15 de Julho – Lei do Banco Nacional de Angola.

Carlos Feijó, que coordenou a elaboração da lei em vigor, diz que, passados 9 anos, é hora de repensar o corporate governance do próprio BNA.

“Acho que fui eu quem coordenou esta Lei Orgânica do Banco Central em 2009/2010, passados quase 9 anos desde a entrada em vigor, está na altura de repensarmos, até a própria constituição e a natureza jurídica do BNA”, disse Carlos Feijó quando falava no seminário do BNA esta manhã sobre Governação Corporativa no Sector Bancário.