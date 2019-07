Canadá e Nova Zelândia são os países com maiores riscos de bolha imobiliária

Canadá e Nova Zelândia são as economias mais vulneráveis a uma correcção dos preços das casas, com a Austrália e o Reino Unido a também representarem preocupação, segundo um novo estudo da Bloomberg Economics.

As autoridades já estão a actuar. O governo do Canadá implementou um imposto cobrado a compradores estrangeiros, enquanto a aquisição de imóvel por estrangeiros foi banida na Nova Zelândia. O próximo desafio vai ser onde se os preços vão continuar a subir com a Reserva Federal e outros bancos centrais a prepararem-se para cortar as taxas de juro.