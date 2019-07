Caminho-de-Ferro de Moçâmedes antecipa transporte de ferro-gusa

António Conceição disse ainda que a empresa, ao longo do traçado de 905 quilómetros que abrange as províncias de Namibe, Huíla e Cuando Cubango, transporta actualmente cerca de 12 mil toneladas de carga diversa por mês, quantidade que pode aumentar para 400 mil toneladas com o início da exploração de minério de ferro.

A exploração do minério e a sua transformação em ferro-gusa irá ter lugar nos municípios do Cutato, Cuando Cubango e da Jamba, na Huíla, aguardando a administração da Caminho-de-Ferro de Moçâmedes o início desse processo para aumentar a tonelagem de carga transportada e, consequentemente, a facturação.