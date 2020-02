Câmara de Comércio e Indústria de Angola vai viabilizar código de barras nacional

Vicente Soares, citado pelo Jornal de Angola, disse que a CCIA irá inscrever-se na GS1 até à data mencionada, “uma vez que estão reunidas as condições necessárias para o início do processo.”

Em 2014, com a introdução do programa “Made in Angola”, o Ministério da Economia e Planeamento havia tomado a iniciativa de criar um código de barras nacional, submetendo o processo à GS1, mas a instituição com sede em Bruxelas fez exigências que o país está a esforçar-se para cumprir.

Além de um mínimo de 500 assinaturas de operadores e produtores económicos, a GS1 obriga a que o processo seja apoiado por uma organização nacional que não tenha a “mão visível do Estado.”

Neste sentido, foi criada uma associação denominada Codiango, que já está a trabalhar para o cumprimento de todas as exigência feitas pela GS1, segundo o presidente da CCIA.