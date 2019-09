Caixa Geral de Depósitos pode iniciar venda de participação bancária em Cabo Verde

“A alienação do Banco Comercial do Atlântico não prejudica a estratégia da presença internacional da CGD em Cabo Verde, que continuará a ser assegurada através do Banco Interatlântico, que tem origem na transformação da anterior sucursal da CGD em Cabo Verde num banco de direito local”, afirma o Governo no diploma.

O diploma acrescenta que a actual actividade do Banco Interatlântico, onde o grupo português detém uma participação de 71%, vai ficar “inalterada, em especial no que respeita à sua função de apoio à internacionalização” das empresas portuguesas.