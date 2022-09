Caixa Angola dispersa 25% do capital social em bolsa ao preço mínimo de 4.250 Kz

O Banco Caixa Geral Angola (BCGA) deu início recentemente a venda (Oferta Pública Inicial) de cinco milhões de acções representativas de 25% da capital social detida pela Sonangol (24% Sonangol EP e 1% Sonangol Holdings) no âmbito do Programa de Privatização (PROPRIV).

Dos 25% do capital social do BCGA, três milhões (15%) destinam-se aos accionistas angolanos, um milhão e seiscentos mil (8%) serão destinadas ao público e o remanescente quatrocentos mil (2%) aos colaboradores e membros dos órgãos sociais do banco, de acordo com o prospecto que o Mercado teve acesso.

O intervalo de preços definidos para o público das acções rondará no mínimo 4.250 Kz e o máximo 5.000 kz. Cada investidor, no segmento público, poderá dar uma ordem de compra, no mínimo 25 acções e no máximo 200 mil acções.

De acordo com o administrador executivo do BCGA, Francisco Rosado dos Santos, que falava à imprensa, as acções não subscritas nos dois primeiros lotes (accionistas e dos colaboradores e membros dos órgãos sociais do banco) poderão transitar para o lote de acções oferecidas para o público.

“As acções que serão alvo desta oferta, independentemente dos lotes, conferem iguais direitos aos seus futuros detentores nos termos dos estatutos do banco. As acções adquiridas pelos actuais accionistas angolanos ficarão indisponíveis por um período não inferior a 120 dias”, informou.

Acrescentou que cada investidor em cada lote poderá apresentar apenas uma ordem de compra, sendo que no caso da tranche para os actuais accionistas angolanos, estes poderão adquirir o mínimo de 100 e até o máximo de um milhão e 500 mil acções, cada um.

Para o público em geral, frisou Francisco Rosado dos Santos, os investidores poderão adquirir o número mínimo de 25 e até o máximo de 200 mil acções. As ordens de compra devem ser expressas em múltiplos de cinco. A partir do início da segunda semana de oferta, no dia 12 de Setembro, as ordens transmitidas que não tenham sido revogadas ou alteradas tornar-se-ão irrevogáveis.

Banco recupera 21 milhões USD de crédito em incumprimento

O Caixa Angola recuperou, desde o início deste ano, 9 mil milhões Kz (cerca de 21 milhões USD) de crédito em incumprimento, de operações que decorreram, principalmente, em 2014 e 2015, revelou Francisco Rosado dos Santos.

Segundo indicou, o BCGA tem neste momento um nível de imparidade que cobre 120% do crédito vencido do banco, “o que dá muita tranquilidade”. Quanto aos créditos não performados (aqueles que vão pagando de vez em quando), mas que são estruturados, que gira em volta de 50% também proporciona outro nível de tranquilidade à instituição.

O activo total do Caixa Angola cresceu a uma taxa média anual de 26,9% entre 2018 e 2021. Neste período o crédito a clientes e os recursos de clientes cresceram a taxas médias anuais de 25,4% e 29,7%, respectivamente, resultando na descida do rácio de transformação, de acordo com informações disponibilizadas pelo banco.

No final de 2021 os depósitos à ordem representaram 54,4% da carteira de recursos de clientes e os depósitos em moeda nacional representaram 23% da carteira. A margem financeira representou 73,7% do produto do banco, tendo crescido 19,9%. (ver gráfico).

O Estado português, através da Caixa Geral de Depósitos, é actualmente o maior accionista do Caixa Angola (51%), sendo o restante capital distribuído pelos empresários angolanos António Mosquito e Jaime Freitas (12% cada um), Sonangol EP (24%) e Sonangol Holding (1%).