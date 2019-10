Cabo Verde prevê crescimento económico de 5,0% em 2019 e 2020 A economia de Cabo Verde deverá crescer a uma taxa próxima de 5,0% em 2019 e 2020, segundo as previsões do banco central do arquipélago constantes no relatório de política monetária, quinta-feira divulgado na Praia, que adianta ter a conjuntura macro-económica permanecido favorável.