Cabo Verde: Empresas cotadas na bolsa valiam quase 40% do PIB em 2018

De acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira de 2018, divulgado hoje pelo Banco Central de Cabo Verde, no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista (aproximação do valor de mercado das empresas) global situou-se em cerca de 72,8 mil milhões de escudos (mais de 663 milhões de euros), o que se traduz num aumento de 6,4% face a 2017.

“Refira-se a continuidade da tendência de crescimento da capitalização bolsista global no triénio 2016-2018”, lê-se no relatório.

O relatório do Banco Central de Cabo Verde refere ainda que o sector segurador nacional registou um aumento do volume de produção de 5,8% por cento, dos investimentos brutos em 10% e dos resultados líquidos em 59,6%, face a 2017, anúnciou o Notícias ao Minuto.