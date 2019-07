Cabo Verde: Banco regista prejuízo de um milhão de euros

A informação consta do relatório e contas do BCA relativo a 2018, ao qual a Lusa teve hoje acesso, que refere que o banco -- cuja participação a Caixa Geral de Depósitos (CGD) já anunciou que pretende vender - apresentou um resultado líquido negativo de 112.000.000 escudos (mais de um milhão de euros).

Trata-se de uma variação negativa de 147,6%, face aos resultados positivos de 2017, que o relatório e contas justifica com o “impacto do reforço do Fundo de Pensões dos trabalhadores do sistema privativo de segurança social” de Cabo Verde.

“Foi contabilizado em 2018 o montante adicional de 1,5 milhões de contos 13,5 milhões de euros para que o fundo ficasse totalmente coberto”, lê-se no relatório e contas.