Cabo Verde aumenta capitalização da bolsa em 6,5% em 2020 para 739 milhões

A capitalização da Bolsa de Cabo Verde (BCV) aumentou 6,5% em 2020, face ao ano anterior, para um novo máximo de quase 739 milhões de euros, equivalente a mais de metade do PIB do país, segundo dados da instituição.

De acordo com o relatório extensivo de 2020, agora divulgado pela instituição e consultado hoje pela Lusa, esse crescimento é explicado essencialmente pelo aumento de 9,2% da capitalização com as emissões de Obrigações do Tesouro (OT) e de Bilhetes do Tesouro (BT), por parte do Estado cabo-verdiano.

A capitalização bolsista global (aproximação do valor de mercado das empresas e títulos) da BCV chegou assim aos 81.249 milhões de escudos (738,9 milhões de euros) no final de 2020, o equivalente a 56,7% do Produto Interno Bruto cabo-verdiano.

“No segmento Títulos do Tesouro (OT e BT) seguiu-se a tendência dos anos anteriores, registando-se aumentos da capitalização em 2020 no valor de 70.432.520.000 escudos [640,3 milhões de euros], representando 86,7% da capitalização global, explicado pelo aumento do volume das emissões”, lê-se no relatório.

Devido à quebra de mais de 30% nas receitas fiscais, face à crise económica provocada pela pandemia da COVID-19 e à recessão histórica de 14,8% do PIB, o Estado cabo-verdiano aumentou o nível de endividamento público em 2020, desde logo para financiar as políticas sociais, económicas e sanitárias de mitigação da crise.