Cabo Verde aprova encerramento de bancos a operar com autorização restrita

Actualmente, funcionam em Cabo Verde quatro bancos com autorização restrita – o português Montepio Geral, o BIC (detido pela empresária Isabel dos Santos), o Banco de Fomento Internacional (BFI) e o Banco Privado Internacional (BPI).

A proposta de lei aprovada pelos deputados da Assembleia Nacional vai conduzir ao encerramento dos bancos a operar com autorização restrita, apenas para clientes não-residentes, que não se adequem aos novos requisitos legais.

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse no início de Fevereiro corrente que o ultimato apresentado aos bancos que operam em Cabo Verde apenas com clientes não-residentes para a sua transformação para licença genérica até final do ano visa ter maior transparência e cumprir normas internacionais.