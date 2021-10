'Bússola' da Nossa Seguros

Alexandre Jorge de Andrade Teles Carreira está à frente da estratégia e análise das políticas de investimentos da Nova Sociedade de Seguros de Angola, S.A (Nossa Seguros). Tem ainda a missão de assegurar a adequação do processo de implementação e comercialização com a política de gestão de risco definida da respectiva seguradora.

É uma sumidade na Nossa Seguros, S.A, daí a razão de ser o presidente da Comissão Executiva (há sensivelmente 7 anos), ao qual recai a responsabilidade da gestão integrada do ciclo de vida dos produtos e serviços da seguradora, que é (tão somente) a quarta maior em termos de prémios brutos emitidos. Faz parte do sucesso da empresa.

Alexandre Teles Carreira assume uma posição (executiva) determinante nesta sociedade financeira, pois lidera o Comité de Produtos, órgão que tem a missão de decidir sobre as propostas de criação, alteração ou descontinuação de produtos e serviços. Cabe lhe ainda a prerrogativa (estatutária) de corrigir e rectificar determinadas características dos produtos e serviços ou mandar retirá-los do circuito comercial (mercado).

O êxito do CEO da Nossa Seguros, S.A, é reflexo da experiência no sistema financeiro (bancário e não bancário), no qual entra (em 2006) na condição de analista de planeamento estratégico do Banco Angolano de Investimentos (BAI), após quatro anos de serviço (2002 - 2006) na petrolífera TOTAL E&P Angola, onde era economista sénior.

Passados um ano de serviço no BAI (2007), lhe-é confiada a liderança da direcção do planeamento estratégico, exercendo o cargo por um período de cinco anos (2007 - 2012). Mas antes, isto em 2011, fora director de Investimento do BAI. Em 2009, assume funções no Conselho de Administração na Nossa Seguros, S.A, (administrador não executivo). Posteriormente (2014) é designado presidente da Comissão Executiva.

Alexandre Teles Carreira é mestre em finanças pela Strathclyde University (Reino Unido) e licenciado em economia e relações internacionais pela Boston University (EUA).