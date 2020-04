Bruxelas lança apoios para evitar recurso ao lay-off

A Comissão Europeia propôs um esquema de apoios temporários ao emprego para garantir a preservação dos postos de trabalho nos países europeus afectados pela COVID-19, como Itália e Espanha, que funcionariam como alternativa ao lay-off.

Está em causa uma proposta do executivo comunitário, que será apresentada esta semana aos países europeus, assente no “trabalho de curta duração apoiado pelo Estado”, com verbas de Bruxelas, adianta a líder da Comissão Europeia, precisando que “o objectivo é ajudar Itália, Espanha e todos os outros países que estão a ser duramente atingidos” pela pandemia.

Nesta iniciativa, que Bruxelas designou como Sure (’Certo’, em tradução livre), pretende-se, recordar as “lições aprendidas durante a crise financeira de 2008”, quando alguns Estados-membros adoptaram instrumentos semelhantes que “ajudaram milhões de pessoas a manter os seus empregos e as empresas a passar pela crise financeira com os seus funcionários”.

A ideia é simples: se não houver procura e as empresas ficarem sem trabalho devido ao choque externo temporário provocado pela COVID-19, não devem suspender os contratos através do lay-off dos seus funcionários. Devem continuar a empregá-los, mesmo com menos trabalho e, durante esse tempo, os trabalhadores podem, por exemplo, obter novas competências e ensinamentos que beneficiarão a empresa e a si mesmos”, explicou Ursula von der Leyen, numa mensagem de vÍdeo publicada.

“Graças ao Sure, mais pessoas manterão seu emprego durante a crise da COVID-19 e voltarão ao ritmo de trabalho normal assim que este bloqueio terminar, quando a procura voltar a aumentar e os pedidos também”, argumentou.

Considerando que a medida ajudará a uma “rápida recuperação económica”, a responsável defendeu ainda que, desta forma, também “se evita um ‘buraco’ na carteira destes funcionários durante a crise, podendo continuar a pagar as suas rendas e a comprar os mantimentos necessários”.

Com este novo instrumento, Bruxelas quer “ajudar as fortes e saudáveis empresas que têm estado a lutar pela sobrevivência durante a actual crise”, nomeadamente em capitais económicas como Milão ou Madrid, que “compõem a espinha dorsal da economia da Europa”, adiantou a responsável.