Bruxelas investiga Amazon

A comissária da Concorrência da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, disse que a União Europeia (UE) abriu uma investigação formal para perceber se a Amazon está a utilizar dados de retalhistas que vendem no ‘marketplace’ da gigante do comércio electrónico.

De acordo com a CNBC, a investigação está focada no facto de a Amazon ter um “duplo papel”, enquanto retalhista e gestora do ‘marketplace’.

Amazon já reagiu e disse, em comunicado, que vai “cooperar totalmente com a Comissão Europeia”, acrescentando que a empresa continua “empenhada em trabalhar para apoiar os negócios de todos os tamanhos e ajudá-los a crescer”.