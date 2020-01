Brexit já custou mais de 150 mil milhões de euros à economia britânica

Até ao final de 2020, a factura total do processo de saída do Reino Unido da União Europeia vai aumentar para os 236 mil milhões de euros, segundo contas da Bloomberg.

O Reino Unido ainda não saiu da União Europeia e o custo económico do Brexit para o país já atingiu as 130 mil milhões de libras (aproximadamente 153 mil milhões de euros), de acordo com uma estimativa da Bloomberg Economics. Os analistas desta agência financeira antecipam que a conta ainda cresça, pelo menos, em mais 70 mil milhões de libras (cerca de 83 mil milhões de euros) até ao final de 2020.

A Câmara dos Comuns aprovou oficialmente esta quinta-feira o Brexit para o próximo dia 31 de janeiro, numa votação que contou com 231 votos a favor do Projecto de Lei de Retirada na terceira leitura. No entanto, a incerteza gerada pelo referendo desde 2016 causou danos económicos a Londres. Por exemplo, o investimento das empresas sentiu travões e o crescimento económico anual britânico caiu de 2% para 1%.

Dan Hanson, economista da Bloomberg Economics no Reino Unido, estima um custo total do Brexit na ordem das 200 mil milhões de libras (perto de 236 mil milhões de euros) até ao final deste ano. “Enquanto o Reino Unido aceita o novo relacionamento comercial com a União Europeia e enfrenta o desafio da produtividade, que dificulta o crescimento desde a crise financeira, é provável que o custo anual do Brexit continue a aumentar”, refere.

Ainda assim, no terceiro trimestre de 2019, a economia britânica cresceu mais do que era esperado pelo mercado. O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido subiu 0,4% entre os meses de julho e setembro, em termos nominais.