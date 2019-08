Brexit e ‘guerra’ comercial prejudicam economia alemã

De acordo com o Jornal Económico, os dados referentes à produção industrial e às exportações podem fazer mossa na economia alemã, fruto da ‘guerra’ comercial entre EUA e China e um Brexit que parece encaminhar-se para uma saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia.

Na próxima quarta-feira, com a divulgação da taxa de crescimento do PIB alemão referente ao segundo trimestre do ano, deverá chegar a confirmação dos piores prognósticos para aquela que é a maior economia da União Europeia. De salientar que todas as previsões apontam para valores negativos.

Os principais indicadores divulgados nas últimas semanas apontam no mesmo sentido, reforçando assim os principais bloqueios que a maior economia da UE pode sofrer nos próximos meses.

Na passada sexta-feira, o gabinete de estatísticas alemão (Destatis) informou que as exportações alemãs caíram cerca de 8% em junho face a período homólogo, ou seja, a maior queda em três anos.

Mesmo assim, as vendas para o exterior na primeira metade do ano mostraram alguma robustez. A economia germânica registou um superavit comercial de 109,9 mil milhões de euros no segundo trimestre mas este valor representa uma quebra de 10% face ao mesmo período de 2018.