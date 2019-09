Brexit: Barnier pede que não se subestime consequências de saída sem acordo

Dirigindo-se aos eurodeputados, que hoje debatem e votam uma resolução sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) em Estrasburgo (França), Michel Barnier recomendou que “ninguém subestime” as consequências de uma saída desordenada daquele país do bloco comunitário.

“As consequências do ‘Brexit’ não são teóricas, são inumeráveis e, muitas vezes, subestimadas, no plano humano e social, financeiro e orçamental, jurídico e técnico. São consideráveis”, reforçou.

Barnier lembrou que, se o Reino Unido abandonar a UE sem acordo, todos os problemas acautelados pelo Acordo de Saída, nomeadamente os direitos dos cidadãos, a paz na ilha da Irlanda, e a protecção da integridade do mercado único, ficam por resolver.

“Sem acordo, nenhuma destas questões desaparece”, alertou.

O principal negociador do bloco comunitário revisitou ainda a insistência do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em suprimir, “ou pelo menos substituir” o mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa, comummente designado ‘backstop’, inscrito no Acordo de Saída firmado em novembro entre a sua antecessora, Theresa May, e Bruxelas.

“Porque é que o ‘backstop’ é fundamental para todos nós? Porque é na Irlanda que o ‘Brexit’ causa mais problemas e riscos. É o único local onde o Reino Unido tem uma fronteira terrestre com a UE. O motivo da nossa insistência não é ideológico, é pragmático”, argumentou.