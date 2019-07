Brent WTI ultrapassa os 60 USD

O barril do Brent, para entrega em agosto, abriu nos 60 dólares.

No domingo o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que combinou com a Arábia Saudita prolongar o acordo de corte da produção de petróleo, para suster as cotações do crude da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Segundo informa o Notícias ao Minuto, o prolongamento deverá ser oficializado na terça-feira em Viena, durante uma reunião entre os ministros dos 14 Estados membros da OPEP, incluindo a Arábia Saudita, e os outros 10 parceiros liderados pela Rússia, que assinaram o acordo para cortar a produção de petróleo, para suster as cotações do barril de crude no mercado internacional.