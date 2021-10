Brent registou uma queda 0,01%

Os futuros do petróleo Brent paira em torno de 78,9 USD o barril hoje (quinta-feira), após dois dias de perdas e diminuindo desde a alta de 80,75 USD de quarta-feira, com um aumento inesperado nos estoques dos EUA e preocupações com o ritmo de recuperação da China.

Os dados da EIA mostraram que os estoques de petróleo dos EUA aumentaram 4,6 milhões de barris na semana passada, desafiando as expectativas do mercado de uma queda de 1,7 milhão de barris.

Ao mesmo tempo, a crise de energia na China, juntamente com dados PMI apontando para a continuação da fraqueza no sector manufatureiro, aumentaram as preocupações dos investidores. Na próxima semana, a OPEP + deve manter um pacto para adicionar 400 mil barris por dia (bpd) à sua produção em Novembro.