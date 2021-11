Brent negoceia em queda com receio da Nova Variante

O brent do Mar do Norte que serve de referência a Angola, está a cair 3,05% com o barril a equivaler 78,38 USD segundo os dados do site de notícia Trading Economic.

Nesta altura o WTI (West Texas Intermediate), negociado em Nova Iorque, está a desvalorizar 3,65% para 75,53 USD.

O petróleo está a negociar no 'vermelho', com os receios de que o aparecimento de uma nova variante da COVID-19 possa conduzir a novos confinamentos e restrições em todo o mundo. Com isso, teme-se também um recuo na procura de combustíveis, o que está a fazer cair o preço do 'ouro negro'.



A queda acontece antes da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), agendada para a próxima semana, onde será debatido um eventual aumento da oferta. Isto depois de os Estados Unidos terem anunciado uma acção coordenada com outros países para recorrer às reservas estratégicas para contrariar a subida dos preços da energia.



A OPEP considera, no entanto, que o plano coordenado para aceder a reservas estratégicas poderá fazer com que exista um excesso de crude no próximo ano.